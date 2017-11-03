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Убийство Окуевой: Осмаев рассказал о моменте нападения

Сегодня, 10:54 citynews.net.ua | Напечатать

Муж убитой военнослужащей Амины Окуевой Адам Осмаев в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал о моменте нападения на них.

"Это классическая засада была. В укромном месте, на повороте, военная такая засада. Мы переехали переезд и там Г-образный поворот, и на втором повороте внезапно началась стрельба автоматическая. Я сразу по газам. Амина рядом со мной сидела. Обстрел шел с правой стороны, он буквально несколько секунд продолжался, пока я не ушел из зоны обстрела. Но за эти несколько секунд, к сожалению, в нее попали", - сказал Осмаев. Он вспомнил, что машина еще какое-то расстояние проехала, после чего заглохла, потому что двигатель, судя по всему, прострелили.

"Я остановился, думал, начнут добивать, подойдет кто-то. Но никто так и не подошел, они оказались трусами и сбежали. Тогда я начал уже Аминой заниматься. Она была уже без сознания. Ей попала пуля в голову, раздробила череп. Я пытался, конечно, “Целлоксом”, который мы всегда с собой носим, остановить кровь. Но она через какое-то время перестала подавать признаки жизни. Естественно, сразу позвонил в полицию сначала на 102, потом в скорую, и так далее", - заявил Осмаев.

Он считает, что Окуева прикрыла его собой. По его словам, в теле его погибшей жены нашли 5 пуль. Осмаев добавил, что они оба в момент нападения были в бронежилетах, которые после первого покушения одевали почти всегда. 


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