В столице прошло шествие в поддержку плененных ультрас Луганска

5 ноября в Киеве футбольные фанаты провели шествие в поддержку удерживаемых в плену боевиков ультрас «Зари» Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова, передает «Радио свобода».

Луганчане приговорены «военным трибуналом ЛНР» к 17-ти и 13-ти годам тюрьмы соответственно. Как рассказывала мать Овчаренко, более года ей не дают свиданий с сыном, она также не присутствовала на «судебном процессе» и не знает о состоянии его здоровья.

Участники марша в Киеве прошлись шествием от парка Шевченко до представительства Европейского союза. Они выкрикивали лозунги «Донецк, Крым – это Украина», «Путин – х*ло» и «Свободу узникам Кремля».

Активист из Луганска Денис Кринко рассказал, что знал Овчаренко лично и виделся с ним незадолго до задержания осенью 2016 года.

«Последний раз с Владом я общался за 2 недели до его ареста. Ребята прожили с самого начала войны и по сей день там находятся. Год они находятся в заключении, месте, где ломается психика», – отметил он.

Фанаты также потребовали допустить к Овчаренко и Ахмерову правозащитников, после чего спели украинский гимн.