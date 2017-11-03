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Порошенко согласовал с Тиллерсоном политику по миротворцам в оккупированных Луганске и Донецке

Вчера, 23:11 citynews.net.ua | Напечатать

Порошенко согласовал с Тиллерсоном политику по миротворцам в оккупированных Луганске и ДонецкеПрезидент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.

Как сообщает пресс-служба Порошенко, глава государства в ходе разговора отметил важность санкций против России и лидерство США в процессе их принятия, отметив, что только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Также обсуждался вопрос освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах, и вопрос прогресса Украины на пути реформ - важность медицинской, образовательной, пенсионной реформ и антикоррупционной борьбы.

Тиллерсон проинформировал Порошенко о назначении Уэса Митчелла помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии и его планах в ноябре посетить Украину для встреч с украинскими властями.

Ранее США предложили Украине не подавать в Совбез ООН альтернативную российской резолюцию о миротворческой миссии в Донбассе, а попытаться сначала обсудить принципы миссии.


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