Порошенко согласовал с Тиллерсоном политику по миротворцам в оккупированных Луганске и Донецке

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.

Как сообщает пресс-служба Порошенко, глава государства в ходе разговора отметил важность санкций против России и лидерство США в процессе их принятия, отметив, что только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Также обсуждался вопрос освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах, и вопрос прогресса Украины на пути реформ - важность медицинской, образовательной, пенсионной реформ и антикоррупционной борьбы.

Тиллерсон проинформировал Порошенко о назначении Уэса Митчелла помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии и его планах в ноябре посетить Украину для встреч с украинскими властями.

Ранее США предложили Украине не подавать в Совбез ООН альтернативную российской резолюцию о миротворческой миссии в Донбассе, а попытаться сначала обсудить принципы миссии.