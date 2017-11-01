Россия призвала ОБСЕ следить за соблюдением прав русскоязычного населения по всей Украине

Российская Федерация призвала ОБСЕ следить за соблюдением прав русскоязычного населения по всей Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, сообщает ТАСС.

"Мы заинтересованы, чтобы ОБСЕ пристально следила за тем, что делает Киев в контексте общего мандата миссии ОБСЕ в Украине, потому что этот мандат распространяется на все основные регионы Украины и требует наблюдения за тем, как соблюдаются обязательства киевских властей в сфере образования, культуры, в сфере языковых и прочих прав национальных меньшинств, включая этнических русских и русскоязычное население страны", - сказал он.