» » Украинские десантники перестанут использовать береты голубого цвета (видео)

Украинские десантники перестанут использовать береты голубого цвета (видео)

Сегодня, 17:47 citynews.net.ua | Напечатать

Украинские десантники перестанут использовать береты голубого цвета и наденут головные уборы, выполненные в темно-бордовом цвете - марун. Об этом сообщил командующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаил Забродский.

"Голубой берет, прежде всего, ждет бессмертие, честь, добрая память и память обо всех, кто его носит, носил, и, возможно, носить в будущем как отличие, как символ боевой молодости, боевого прошлого и знаменитых подвигов воинов-десантников любых поколений. Никто ни в коем случае не открещивается от голубого берета - это наша история, это наша память, это наши погибшие ребята, которые были одеты в эту форму", - отметил генерал-лейтенант.

Забродский подчеркнул, что "в любом процессе наступает время перемен" - оно пришло в ДШВ.

По его словам, после обсуждения и предложенных вариантов по новому цвету берета, командование ВДВ остановилось на форме одежды, которую носят десантники большинства стран мира.

"Название "десантно-штурмовые войска" точно отражает суть и принцип боевого применения подразделений, которые являются составной частью ВДВ. Традиция выбирать профессиональные праздники, в том числе военно-профессиональные, ко дню соответствующего святого-покровителя не нова. В частности, Святой Архистратиг Михаил, как известно, во всем мире является покровителем парашютистов и воинов-десантников", - рассказал командующий ВДВ.

Сейчас лишь семь стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет (РФ и другие бывшие страны-члены СССР). Для всего остального мира голубой берет является символом миротворцев.

В командовании ВДВ добавили, что бордовый цвет также будет символизировать цвет крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:00

Россия призвала ОБСЕ следить за соблюдением прав русскоязычного населения по всей Украине

Сегодня, 17:47

Украинские десантники перестанут использовать береты голубого цвета (видео)

Сегодня, 17:28

Разрушенное жилье в ОРДЛО: пострадавших внесут в специальный реестр

Сегодня, 16:48

Школы обяжут показать источники своих доходов

Сегодня, 16:30

Суд освободил от ответственности еще одного боевика "ДНР"

Сегодня, 15:50

ОБСЕ: с начала года на Донбассе погибли более 400 гражданских

Сегодня, 14:59

ВККС намерена уволить 14 судей из зоны АТО

Сегодня, 14:21

Недалеко от места убийства депутата в Северодонецке обнаружен еще один труп

Сегодня, 14:20

На Луганщине сгорело здание сельсовета

Сегодня, 13:46

Возле Каменки получил ранение боец АТО

Сегодня, 13:41

В боях на Донбассе погибли свыше 300 украинских артиллеристов

Сегодня, 11:56

В Луганской области СБУ задержала сообщника боевиков со взрывчаткой

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

Украина призвала ЮНЕСКО активизировать борьбу против нарушений прав в оккупированном Крыму

Сегодня, 17:44

Порошенко задекларировал свыше 1 млн гривен доходов

Сегодня, 17:26

В Ровенской области столкнулись и загорелись два грузовых автомобиля, есть погибший (видео)

Сегодня, 16:45

Отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва - Киевэнерго

Сегодня, 16:35

В декабре Украину посетит президент Польши

Сегодня, 15:53

Укрзалізниця запустит поезд-трансформер из Киева в Запорожье

Сегодня, 15:09

ГП Антонов подтвердило переговоры с Россией по Руслану

Сегодня, 14:59

В Киеве количество заболеваний менингитом увеличилось в 2,7 раза

Сегодня, 13:45

Под Киевом ограбили дом футболиста «Динамо»

Сегодня, 13:40

Подозреваемый в убийстве украинца в Гданьске задержан

Сегодня, 11:10

В Харьковской область автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

Сегодня, 10:49

В Киеве вакцинироваться от гриппа можно в 16 медучреждениях

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 