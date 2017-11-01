Украинские десантники перестанут использовать береты голубого цвета (видео)

Украинские десантники перестанут использовать береты голубого цвета и наденут головные уборы, выполненные в темно-бордовом цвете - марун. Об этом сообщил командующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаил Забродский.

"Голубой берет, прежде всего, ждет бессмертие, честь, добрая память и память обо всех, кто его носит, носил, и, возможно, носить в будущем как отличие, как символ боевой молодости, боевого прошлого и знаменитых подвигов воинов-десантников любых поколений. Никто ни в коем случае не открещивается от голубого берета - это наша история, это наша память, это наши погибшие ребята, которые были одеты в эту форму", - отметил генерал-лейтенант.

Забродский подчеркнул, что "в любом процессе наступает время перемен" - оно пришло в ДШВ.

По его словам, после обсуждения и предложенных вариантов по новому цвету берета, командование ВДВ остановилось на форме одежды, которую носят десантники большинства стран мира.

"Название "десантно-штурмовые войска" точно отражает суть и принцип боевого применения подразделений, которые являются составной частью ВДВ. Традиция выбирать профессиональные праздники, в том числе военно-профессиональные, ко дню соответствующего святого-покровителя не нова. В частности, Святой Архистратиг Михаил, как известно, во всем мире является покровителем парашютистов и воинов-десантников", - рассказал командующий ВДВ.

Сейчас лишь семь стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет (РФ и другие бывшие страны-члены СССР). Для всего остального мира голубой берет является символом миротворцев.

В командовании ВДВ добавили, что бордовый цвет также будет символизировать цвет крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины.