Разрушенное жилье в ОРДЛО: пострадавших внесут в специальный реестр

В Украине создадут реестр, в который внесут всех, кому в зоне АТО разрушили или повредили частное жилье.

Сегодня в свободном пространстве «Халабуда» прошла пресс-конференция советника Министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Олеси Цыбулько.

Она рассказала, что провела ряд встреч с громадами и гражданскими организациями на территории Донецкой и Луганской области. Обсуждались вопросы помощи лицам из временно оккупированных территориях. К примеру, организована схема системы обработки информации с помощью организованного Колл-центра. На данную «горячую линию» могут обращаться переселенцы со своими проблемами. Легкий вопрос может решиться в режиме простой консультации. Если же проблема более сложная — то вопрос поступает советникам по делам ВПЛ. Если же вопрос касается системной проблемы — то ее передадут в группу, которая будет разрабатывать соответствующие законопроекты.

Также Олеся Цыбулько сказала, что приятно было зафиксировать то, что около 30-40% звонков поступили из временно оккупированной территории. «Приятно то, что люди хотят обращаться к украинским властям», - сказала советник министра. Телефон горячей линии - 0800 309 110

Олеся Цыбулько отметила, что громады выявляют большую активность и часто бывает так, что в них ведущие роли занимают переселенцы. Отвечая на вопрос журналистов о стратегии компенсации гражданам, утратившим жилье, советник Министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Олеся Цыбулько сказала, что это актуальная проблема, но нет точной законодательной основы для этого. К примеру, люди обращаются в суды за компенсацией, и даже если человек выигрывает дело, то Министерство финансов заявляет, что нет закона по которому они обязаны выплачивать деньги.

Она сказала, что сейчас рассматривается законопроект Ирины Сусловой, который поможет урегулировать этот вопрос. «Надеюсь, что хватит политической воли и голосов», - сказала Олеся Цыбулько. К тому же, советник Министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ заявила, что должен быть создан реестр, в который должны внести всех, кому во время конфликта разрушили или повредили жилье.

Олеся Цыбулько отметила, что даже никто не может сказать точное число ВПЛ, т.к. часть из них проживает на временно оккупированной территории.