Школы обяжут показать источники своих доходов

Новый закон обязует школы с 1 декабря вести отчетность об источниках своих денежных поступлений, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время совещания с областными управлениями министерства.

По словам министра, школы обязаны предоставлять финансовую отчетность касаемо своих финансовых поступлений и расходов, независимо от того, идет ли речь о государственном финансировании, или же о родительских взносах.

"Прозрачная финансовая отчетность, во-первых, поможет оценить, сколько реально денег наше общество вкладывает в школьное образование и какую часть составляет теневой бюджет образования, во-вторых, это даст родителям прозрачную картину того, на что идут их деньги", - заявила Гриневич.