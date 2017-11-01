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ВККС намерена уволить 14 судей из зоны АТО

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

Высшая квалификационная комиссия судей намерена уволить 14 судей из зоны АТО.

Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела очередные дисциплинарные дела судей, которые вместе со своими судами остались на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что в 2014–2015 годах в разгар активной фазы антитеррористической операции многие суды в этих областях прекратили работу, а судьи выехали на территорию, контролируемую Украиной.


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