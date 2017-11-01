Недалеко от места убийства депутата в Северодонецке обнаружен еще один труп

Недалеко от места убийства депутата в Северодонецке Сергея Самарского был обнаружен еще один труп.

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыкова, сообщает "112 Украина".

"Установлено, что действительно обнаружен труп недалеко от места гибели депутата.

Однако связывать эти два убийства я сейчас не могу. Еще продолжаются следственные действия в отношении другого убитого", - сообщила она. По словам Зыковой, на данный момент правоохранители допрашивают соседей убитого, которые могли быть свидетелями преступления.

"Сейчас допрашиваются соседи, которые, возможно, являются свидетелями. Устанавливаются возможные лица, которые видели его. Действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК, умышленное убийство. Грозит 7-15 лет лишения свободы.

В дальнейшем мы не исключаем изменение квалификации", - пояснила она.