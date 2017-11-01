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В боях на Донбассе погибли свыше 300 украинских артиллеристов

Сегодня, 13:41 citynews.net.ua | Напечатать

В боях с российским агрессором на Донбассе погибли 317 украинских артиллеристов.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю Дня ракетных войск и артиллерии, сообщает "112 Украина". 

"Надежное огневое прикрытие сохранило тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения. За мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых задач 1 591 воин-артиллерист были отмечены высокими государственными наградами. 317 героев-артиллеристов погибли в боях с российским агрессором", - сообщил он.

По словам Порошенко по состоянию на сегодня на артиллерию приходится более 70% боевых задач.  "На них (артилерию, - ред.) приходится более 70% боевых огневых задач, которые стоят перед украинскими войсками, которые защищают украинскую землю, отражая агрессора на востоке нашей страны", - отметил Порошенко.


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