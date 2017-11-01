В Луганской области СБУ задержала сообщника боевиков со взрывчаткой

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области сообщника террористов с взрывчаткой и спутниковыми картами с позициями украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что житель Попасной был завербован "офицером разведки" одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР.

По указанию куратора человек передавал боевикам информацию о дислокации, перемещении личного состава и техники сил антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Указано, что оперативники спецслужбы задержали сообщника террористов в собственном доме. Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили один килограмм тротила, два детонатора и пять спутниковых карт с нанесенными подозреваемым позициями украинских военных.