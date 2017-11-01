Организация Объединенных Наций направила 13 грузовых автомобиля с товарами медицинского назначения и продуктовыми наборами на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.

Отмечается, что "через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию, по маршруту "Харьков - Донецк", проследовали 7 грузовых автомобилей с грузом гуманитарного назначения (товары медицинского назначения общим весом 148 кг, строительные материалы общим весом 78 450 кг, гигиенические наборы общим весом 11 500 кг) от благотворительной организации "Человек в беде".

Кроме того, на оккупированную территорию проследовали 13 грузовых автомобилей с грузом гуманитарного назначения (товары медицинского назначения общим весом 4 600 кг, продуктовые наборы общим весом 22 700 кг) от Всемирной продовольственной организации ООН Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев.