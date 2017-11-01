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Полиция Луганщины расследует убийство депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского (подробности)

Сегодня, 10:03 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня ночью, в 00.30 возле дома № 1 МЖК «Мрия» г.. Северодонецка найден труп 53-летнего местного жителя, депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского с признаками насильственной смерти. Сейчас на месте происшествия работают следователи, эксперты и оперативные сотрудники, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба областной полиции

2 ноября в 21.35 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от жены депутата городского совета Ирины Самарской о том, что в 18.05 она потеряла связь со своим мужем Сергеем Самарским. Женщина сообщила, что последний раз она разговаривала с мужем в 17.20, когда он шел домой.

Немедленно на поиски пропавшего был поднят личный состав полиции, спецподразделения и приданные силы. При обследовании прилегающей к месту жительства пропавшего территории  дома №1 МЖК «Мрия» было обнаружено тело Сергея Самарского с признаками насильственной смерти - разбита голова. На место происшествия в настоящее время продолжают работать следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты криминалисты и тому подобное. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».


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