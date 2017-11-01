За день в зоне АТО зафиксировали 4 обстрела

В зоне проведения антитеррористической операции получил ранение один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"С полуночи в зоне АТО боевики несколько уменьшили количество обстрелов позиций украинской армии.

В то же время полного соблюдения режима тишины в Донбассе все же не было", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-центра, неподалеку от Крымского оккупанты дважды били по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что из этого же оружия, ночью, на Донецком направлении пророссийские наемники обстреляли защитников Каменки.

Так, украинские военные жестко ответили врагу из пехотного вооружения. В результате этого противостояния получил ранения один боец ​​АТО.

В данный момент, пострадавший находится в военно-медицинском учреждении и состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. На Приморском направлении боевики в очередной раз пренебрегая мирными договоренностями применяли минометы калибра 120 миллиметров на подступах к Старогнатовке. Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 4 раза нарушили перемирие. Вооруженные силы Украины трижды применяли оружие на поражение противника.