Фриш: финальный список на обмен пленных на Донбассе до сих пор не согласовали

Представитель ОБСЕ и координатор в гуманитарной подгруппе на минских договоренностях Тони Фриш на этой неделе посетил находящихся в Луганской области. Об этом сообщает «Громадське».

«Я встретился с 9 людьми в Старобельске в СИЗО, и с 9 в двух центрах содержания под стражей непосредственно в Луганске», - сказал Фриш.

При этом спецпредставитель сказал, что он не может называть имена тех, кого он посетил, потому что это тайна.

Он добавил, что не может ответить на вопрос, виделся ли он с русским Виктором Агеевым, которого задержали в июне этого года украинские военные, и виделся он с фанатом луганской «Зари» Владиславом Овчаренко, так это конфиденциальная информация.

Он рассказал, что обмен пленными до сих пор не происходит из-за несогласованности списков.

«Пока не могу дать точного ответа, сколько людей готовят на обмен с обеих сторон, потому что нет официальной информации по этому вопросу. Не сформированы окончательные списки для обмена. Пока до конца не ясно, кто попадет в эти списки обмена, поэтому я не могу дать никакой официальной информации.

Стороны пока не согласовали этот список для обмена, там есть много новых лиц, многие лица, которых уже отпустили, есть обновленные списки и много недоразумений. Пока у нас нет финальный список, обмен не может произойти. Я надеюсь, что процесс ускорится, но это зависит от позиции сторон», - отметил Фриш.