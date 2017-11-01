"Укроборонпром" начал международный аудит для реструктуризации активов

Государственный концерн "Укроборонпром" начал процесс международного аудита, после которого должна состояться реструктуризация активов и формирования нового вида корпоративной структуры.

Об этом сегодня во время брифинга заявил зам гендиректора по внешней деятельности ГК "Укроборонпром" Денис Гурак, передает РБК-Украина.

"Этот процесс можно осуществить через проведение тендера на привлечение такого ведущего международного консультанта или консорциума консультантов. Мы этот процесс начали сегодня, проведя первое заседание тендерного комитета, который должен будет будет выбрать такого международного консультанта или группу консультантов", - заявил Гурак.

По его словам, тендер будет выставлен в системе электронных закупок ProZorro в ближайшие дни. Гурак отметил, что международный аудит "Укроборонпрома" был одним из требований Запада к Украине. Этот процесс должен вывести украинский оборонно-промышленный комплекс на прозрачное функционирование и открытость.

Аудит концерна продлится около 2 лет, после чего реструктуризированные активы "Укроборонпрома" будут сформированы в несколько акционерных холдинговых компаний. Каждая из таких компаний будет специализироваться на определенном секторе оборонной промышленности с возможностью выхода на фондовый рынок, продажи акций и привлечения инвестиционного акционерного капитала.