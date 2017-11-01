В Станице школьник нашел гранату

Сообщение от директора Ольховской общеобразовательной школы о находке предмета, похожего на ручную гранату поступило 1 октября в 14:25 в Службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

По словам директора школы, данный предмет был найден школьником. Немедленно к месту вызова была направлена группа пиротехнических работ в количестве 4 человек.

По прибытию к месту вызова пиротехники идентифицировали гранату "Ф-1" с запалом УЗРГМ. Взрывоопасный предмет был изъят и передан работникам полиции. Ведется следствие.