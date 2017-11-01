Сколько военных объектов планируют восстановить до конца года

К концу 2017 года в Украине планируется завершение восстановления 117 военных объектов.

Об этом на брифинге заявил начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины Олег Галушко, передает пресс-служба Миноброны Украины.

"К концу 2017 года года планируется завершить восстановление 117 объектов, в том числе 86 объектов реконструкции и капитального ремонта", - сказал Галушко.

По его словам, основная доля выделенного финансового ресурса разделена на строительство и восстановление инфраструктуры новосозданных воинских частей, учебных центров, подразделений высокомобильных десантных войск, Сил специальных операций, Военно-морских сил и ремонта столовых воинских частей, которые переходят на новую систему продовольственного обеспечения.