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Разведка рассказала о преступлениях российских военных в ОРДЛО

Сегодня, 15:40 citynews.net.ua | Напечатать

На оккупированном Донбассе растет число преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдается обострение общественно-политической обстановки в результате резкого увеличения количества преступлений и противоправных действий, совершенных российскими военнослужащими", - отметил Лысенко.

По его словам, в Донецке прошло совещание с привлечением командования оккупационных войск и руководства "органов местной власти" в связи с ростом правонарушений с участием российских военнослужащих.

В частности, заместитель командира одной из "воинских частей", управляя автомобилем, сбил мирного жителя, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, другой боевик в нетрезвом состоянии забил до смерти жену в ходе бытовой ссоры. Также проводится расследование убийства "офицера" в ЛНР.


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