Соратнице боевиков «ЛНР» грозит до 15 лет тюрьмы

Прокуратура Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении союзницы боевиков «ЛНР», задержанной при попытке пересечения государственной границы Украины, передает пресс-служба ведомства.

Установлено, что с 2014 года женщина участвовала в деятельности отдельного батальона 2-го армейского корпуса «Народной милиции ЛНР» в Луганске и выполняла функции, связанные с материальным обеспечением силового блока так называемой «Народной милиции «ЛНР».

В марте 2017 года ей заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, и в связи с тем, что последняя скрывалась от органов предварительного расследования и суда на территории Луганской области - объявлена в розыск.

В июле женщина была задержана при попытке пересечения государственной границы Украины.

Справка: санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.