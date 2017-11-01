В зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"К сожалению, в результате боевых действий возле Марьинки погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, еще один получил ранения. А во время вражеского обстрела возле Крымского один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевую травму. Все пострадавшие были доставлены в военные мобильные госпитали", - сказал Лысенко.