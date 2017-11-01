В захвате Луганского аэропорта участвовали боевики частной военной кампании Вагнера. У СБУ есть видеодоказательство этого факта, сообщил на брифинге руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

"На сегодняшний день у нас уже есть видео участия наемников Вагнера в боях под Луганском, захвате Луганского аэропорта", - заявил Гуськов.

По его словам, на видео один из наемников ЧВК Вагнера заявляет, что именно их группировка участвовала в захвате аэропорта Луганска.

Руководитель аппарата главы СБУ добавил, что боевики из группы Вагнера - профессиональные спецназовцы.

По данным Гуськова, аналитики Службы безопасности идентифицировали 150 членов группировки, при этом треть из них вообще не знают русского языка, а часть боевиков - это бывшие заключенные, отсидевшие сроки за тяжкие или особо тяжкие преступления.

"… По нашим данным, где происходит вербовка наемников Вагнера - это колонии, где отбывают наказание. Подбираются люди, которые имеют военную подготовку с криминальным прошлым ", - подчеркнул представитель СБУ.