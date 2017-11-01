СБУ задержала диверсанта на закладке бомбы в Донецкой области

В Донецкой области на закладке взрывчатки задержали диверсанта самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

По данным следствия, представители так называемого "министерства госбезопасности" по указанию кураторов из российского Генштаба привлекли жителя Краматорска к совершению террористического акта.

"С мужчиной проведены специальные учения по обращению с взрывными устройствами и соответствующий инструктаж. Диверсант получил задание взорвать одну из подстанций, которая обеспечивает бесперебойную работу железной дороги в районе проведения антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Оперативники задокументировали, что диверсант предварительно осматривал территорию объекта, и задержали его во время закладки самодельного взрывного устройства в эквиваленте 4,5 кг тротила.