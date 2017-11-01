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На украинских АЗС продолжают расти цены

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

С 31 октября по 1 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95».

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 5 коп./л – до 26,28 грн/л и до 26,99 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 6 коп./л – до 28,08 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 1 ноября, составила 24,83 грн/л (+6 коп./л).

В «А-95» отметили, что на станциях сети OKKO все виды бензинов подорожали на 50 коп./л: А-92 – до 27,99 грн/л,  А-95 – до 28,99 грн/л, А-95+ – до 29,99 грн/л и ДТ –до 26,49 грн/л. Также на 50 коп./л подорожали все марки бензинов в сети «Народна»

Такие сети как UPG, KLO, «Катрал», ZOG, «Автотранс» и «БРСМ-Нафта» повысили цены на топливо на 0,09-0,29 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 1 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,50 грн/л, А-95 – на 2,40 грн/л, А95+ – на 2,38 грн/л, а ДТ прибавило 2,94 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2-2,5 грн/л.


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