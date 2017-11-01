«Фантомовцы» на КПВВ в Станице задержали нарушителя

Вчера, 01.11.2017, сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон проведения АТО "Фантом" Главного управления ГФС в Луганской области во время несения службы на КПВВ "Станица Луганская" остановили 43-летнего временно неработающего гражданина Меловского района.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В ходе осмотра его ручной клади и багажа фантомовцы обнаружили женские шерстяные жилеты и теплые тапочки в ассортименте. Установлено, что этот товар предназначался для дальнейшей реализации в г. Луганске.

По данному факту в отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд. Товары изъяты до принятия решения судом.