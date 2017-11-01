Госпогранслужба усилила контроль во всех пунктах пропуска

Украинские пограничники усилили контроль во всех пунктах пропуска на государственной границе, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Тенденции к обострению террористических рисков и угроз со стороны лиц, имеющих целью дестабилизировать ситуацию в нашем государстве, заставляют сектор безопасности Украины значительно усилить режимные меры, в том числе охранники государственной границы будут обеспечивать усиление пограничного контроля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее поручение правоохранители получили от Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«На государственной границе мероприятия будут проводиться во всех пунктах пропуска, и в первую очередь на украинско-российском участке, и в отношении иностранцев и лиц без гражданства, особенно из стран риска. В частности органы охраны государственной границы сосредоточат внимание на дополнительном контроле за иностранцами во время их прибытия в Украину. К мерам активно будут привлекаться служебные собаки и использоваться технические средства контроля», – подчеркнули в ведомстве..

В Госпогранслужбе отметили, что в случае обнаружения подозрительных лиц пограничники будут инициировать проведение личных осмотров совместно с представителями ГФС, а также привлекать сотрудников СБУ для осуществления углубленного осмотра всех без исключения автотранспортных средств, на которых въезжают в Украину такие лица.

В рамках поручения Совета национальной безопасности и обороны Украины Госпогранслужба согласовала вопрос сотрудничества со всеми силовыми структурами Украины для реализации необходимых мер