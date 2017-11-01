Украина и Саудовская Аравия подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров, инвестиционного сотрудничества в сельском хозяйстве, а также в информационной сфере.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Сообщается, что президент Петр Порошенко и король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд подписали программу сотрудничества между Дипломатической академией Украины имени Удовенко при МИД Украины и Институтом принца Сауда Аль-Фейсала по дипломатическим исследованиям МИД Саудовской Аравии.

Кроме того, стороны подписали меморандум между правительствами об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, который определяет конкретные направления инвестиционного сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. Также подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству и обмену новостями между информагентствами.