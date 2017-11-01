В Москве в колледже произошло двойное убийство

В Москве (Российская Федерация) сегодня, 1 ноября 2017 года, в колледже произошло двойное убийство.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на управление Следственного комитета по Москве.

"В Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сообщили в Следкоме РФ.

Как сообщается, убийство произошло в Западном комплексе непрерывного образования, а погибшими являются преподаватель ОБЖ Сергей Данилов, 1973 года рождения, и учащийся - студент 3-го курса Андрей Емельянников, 1999 года рождения.

"В качестве приоритетной версии следователи рассматривают конфликт ученика с преподавателем", - сообщили РБК источник, знакомый с ходом расследования. Согласно информации издания, Емельянников на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал снимки убитого учителя сразу после преступления. На данный момент его страница заблокирована.