В Станицу на КПВВ привезли современный медицинский модуль

Новый современный медицинский модуль появился в пункте пропуска Станица Луганская на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Так, вчера, 31 октября в пункте пропуска "Станица Луганская" спасатели разгрузили гуманитарную помощь, которую оказали представители Международного комитета Красного Креста.

В частности, металлический модуль, оборудованный всем необходимым для оказания первой медицинской помощи гражданам: кресло-каталки, капельницы, шкаф для надлежащего хранения медикаментов, офисный стол и стулья, а также 30 наименований медикаментов.

По словам представителей Красного Креста медицинский модуль обеспечит своевременное и качественное оказание медицинской помощи гражданам, обращающимся при прохождении пешего коридора "Луганск-Станица Луганская".

В ГСЧС отметили, что граждане смогут обратиться к медицинским работникам и получить квалифицированную помощь уже сегодня, 1 ноября.