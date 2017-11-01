В ноябре Минсоцполитики продолжит осовременивание пенсий

Пенсионеры, у которых размер повышения пенсий после осовременивания составил менее 140 грн, получат доплату за октябрь вместе с повышенным размером в ноябре.

Об этом информирует во вторник пресс-служба Минсоцполитики.

"В октябре повышение пенсии получили более чем 6,9 млн пенсионеров, размер повышения которых превышал 140 грн. Те же, у кого размер повышения меньше, получат доплату за октябрь вместе с повышенным размером в ноябре", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что в октябре правительство обеспечило выплату пересчитанных пенсий в соответствии с Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". В результате перерасчета пенсии были повышены 10,2 млн пенсионеров. Доплату до 200 грн получили 4,79 млн лиц, доплату в размере 200,01 - 500 грн - более 2 млн лиц, от 500,01 грн до 1000 грн - 1,2 млн лиц, и еще более 2 млн лиц получили доплату свыше 1 тыс. грн.