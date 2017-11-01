На Луганщине продолжают бороться с последствиями непогоды

По оперативной информации по состоянию на 12:00 1 ноября без света на Луганщине остаются 2698 абонентов, обесточены 37 трансформаторных подстанций, полностью без электроэнергии остаются 5 населенных пунктов, частично - 6.

По информации пресс-службы «ЛЭО», без света остаются:

- на территории обслуживания Счастьенской РЭС полностью обесточены населенные пункты Трехизбенка, Калаус, Кряковка, Орехово-Донецкое (1632 абонента). Частично обесточена Колядовка (135 абонентов).

- на территории обслуживания Лисичанского РЭС частично населенные пункты Лоскутовка (215 абонентов) и Белогоровка (486 абонентов).

- на территории обслуживания Попаснянского РЭС утром 1 ноября полностью обесточены населенный пункт Вискриле (61 абонент).

- на территории обслуживания Беловодского РЭС утром 1 ноября частично обесточены населенные пункты Брусовка, Бондаровка, Зориновка (168 абонентов).