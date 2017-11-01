Возле Опытного погиб боец АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 31 октября 2017 года, в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вчера около 20:45 в результате обстрела наших позиций возле Опытного погиб один защитник Украины. Также в результате вражеских обстрелов возле Каменки, Опытного и Широкино пять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Все они были оперативно эвакуированы в госпитали, где им предоставляется медицинская помощь", - сказал Лысенко.