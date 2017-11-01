СБУ: Задержана сотрудница «МГБ ДНР», заложившая взрывчатку в автомобиль полковника

В СБУ показали видео момента заложения взрывчатки в автомобиль полковника СБУ Александра Хараберюша. Силовик погиб 31 марта 2017 года в результате срабатывания радиоуправляемой магнитной мины.

«Это видео человека, которая в дальнейшем заложила взрывное устройство. Обратите внимание на ее поведение. В тот момент, когда она подошла к арке дома, где проживал Хараберюш, она не увидела камер», – прокомментировал в ходе брифинга в Киеве глава СБУ Василий Грицак.

Он также заявил о задержании подозреваемой в Одессе.

«Человек, который нами обоснованно подозревается задержан сегодня в Одессе. Это Прасолова Юлия Владимировна. В Одессу она приехала, чтобы сделать биометрический паспорт», – сказал он.

Как утверждает глава СБУ, ранее Прасолова проживала в Донецке и имеет отношение к «МГБ ДНР». По словам Грицака, за закладку взрывчатки в автомобиль Хараберюша ей обещали 15 тысяч долларов.

«Могу отметить, что она входила в так называемый центр спецопераций МГБ ДНР. Этот центр возглавляет Василий Евдокимов, который родился 8 февраля 1973 года, позывной Ленин. Есть основания говорить, что деятельность этого центра координируют и финансируют спецслужбы РФ», – заявил он.