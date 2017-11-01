Боевики привлекают несовершеннолетних для диверсионной работы в зоне АТО

Боевики из оккупированных территорий Донбасса привлекают к своей деятельности несовершеннолетних.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица во время выступления на открытых дебатах Совета безопасности ООН, - сообщает пресс-центр постоянного представительства Украины в организации.

Кислица отметил, что по информации различных источников, боевики вербовали для ведения боевых действий 15-летних подростков. Их привлекали для ведения разведывательной и диверсионной деятельности на территориях, подконтрольных Украине.