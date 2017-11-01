ЛНР пытается запустить производство на вагоностроительном заводе в Кадиевке

Самопровозглашенная "Луганская народная республика" пытается запустить Стахановский вагоностроительный завод при участии бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, так называемое "министерство экономического развития ЛНР" пытается запустить производственный процесс на Стахановском вагоностроительном заводе, а в качестве основной рассматривается схема закупки материалов и реализации продукции через возможности филиала российской компании "Внешторгсервис".

"На сегодня соответствующий проект находится на согласовании у руководителя ЗАО "Внешторгсервис" Сергея Курченко", - добавил Тымчук.