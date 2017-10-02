Украина передала ОБСЕ доказательства применения на Донбассе запрещенного оружия

Украинская сторона передала миссии ОБСЕ фотоматериалы, которые являются доказательствами применения боевиками российско-оккупационных войск на Донбассе запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

В частности, Лысенко сообщил, что украинская сторона смогла осуществить фотофиксацию разрушенных домов в жилом секторе Широкино в результате вражеских обстрелов из 120-миллиметровых минометов.

«Офицеры наблюдательной группы «Мариуполь» украинской стороны совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон провели фотофиксацию случаев нарушения режима прекращения огня. Речь идет о применении незаконными вооруженными формированиями минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Широкино. Фотодоказательства подтверждают факт обстрела 27 октября со стороны российско-оккупационных сил жилого сектора из минометов, запрещенных Минскими договоренностями», - сказал он.

По его словам, в результате взрыва 120-мм мины на частном подворье были разрушены хозяйственные постройки.

«Материалы переданы мониторинговой миссии ОБСЕ. Обстрелы населенных пунктов из запрещенного оружия и попытки обвинить в этом подразделения ВСУ свидетельствуют о заинтересованности руководства ОРДЛО в дальнейшем обострении конфликта, указывают на нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских соглашений», - подчеркнул Лысенко.