Полузащитник луганского футбольного клуба "Заря" Александр Андриевский поделился ожиданиями от матча 4 тура Лиги Европы УЕФА против немецкой "Герты".

"Матч Лиги Европы будет для нас очень важным, сложным и во многом определяющим в борьбе за выход из группы Лиги Европы. Ни о какой усталости или загруженности сейчас не стоит вести речь.

"Герта" - хорошая, крепкая команда. Немцы умело контролируют мяч, поэтому соперник очень достойный, и в предстоящей игре легкой прогулки не ожидаем. Тем не менее, бояться соперника тоже не будем и постараемся набрать очки. То, что нас ничья не устроит, не могу сказать. Но неправильно лететь в Германию и рассчитывать на ничью. Мы будем ехать в Берлин за победой", - сказал Андриевский MatchDay.ua.

Поединок "Герта" (Германия) - "Заря" (Луганск) состоится 2 ноября в Берлине на "Олимпиаштадионе" в 22.05. Утром 1 ноября делегация луганского клуба отправится в Германию. В 19.30 состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера Юрия Вернидуба и защитника Евгения Опанасенко, а в 20.00 - открытая тренировка.

В прямом эфире матч покажут телеканалы "Футбол 2" и "Украина".

Турнирное положение в группе J: ​​"Эстерсунд" (Швеция) - 7 очков, "Заря" - 6, "Атлетик" (Испания) - 2, "Герта" - 1.