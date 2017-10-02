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За три года на Донбассе из плена боевиков официально освободили 28 журналистов

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

За три года на Донбассе из плена боевиков были освобождены согласно официальным данным 28 журналистов, однако по оценкам экспертов - в четыре раза больше.

Об этом рассказала секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ во время презентации Отчета о нарушении прав журналистов на оккупированной территории, сообщает «Укринформ».

«Сколько журналистов с 2014 по 2016 год были незаконно задержаны и освобождены, видим большие различия между официальным данным, а по данным СБУ, это 28 журналистов, но по оценкам наших экспертов - мы проводили закрытое заседание экспертной группы по вопросу освещения темы журналистов-заложников - эта цифра как минимум в четыре раза больше», - отметила она.

В то же время Кущ отметила, что до сих пор в плену боевиков находятся блогер из Донецка Станислав Асеев и луганский блогер Эдуард Неделяев.

Она подчеркнула, что сейчас на неподконтрольной территории Донбасса не работает ни одно украинское СМИ, и напомнила, что с начала АТО некоторым изданиям Донецкой и Луганской областей удалось переехать на подконтрольную Украины территорию, однако около 50 изданий и телерадиокомпаний были захвачены боевиками силой.

Секретарь НСЖУ также отметила, что так называемая власть «Д/ЛНР» ввела «аккредитацию» для работы журналистов на неподконтрольной территории Донбасса, для получения которой представители медиа должны заполнить анкету с указанием личных данных, информации об издании и темы будущих материалов, но «добро»на работу дают далеко не всем.

В свою очередь председатель НСЖУ Сергей Томиленко заверил, что Союз работает над объединением усилий для освобождения из плена Станислава Асеева, и добавил, что в плен журналисты попадают именно через свои попытки осуществлять профессионально и независимо свою работу.

«То есть плен и преследования как раз происходят из-за того, что наши коллеги осуществляют независимую профессиональную деятельность», - подчеркнул Томиленко.


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