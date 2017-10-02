В Луганской области без света более 11 тысяч абонентов

По состоянию на 12:00 непогода на Луганщине уже оставила без света 11 тысяч 387 абонентов, обесточены 115 трансформаторных подстанций. Полностью обесточены 12 населенных пунктов в разных частях области, частично обесточены - 9.

Так, еще остаются без света 232 абонента в селе Боброво вблизи Северодонецка. Бригада Попаснянского водоканала уже проводит ремонтные работы на своей линии электропередачи, на которую упало дерево, ожидается, что электроснабжение будет восстановлено к вечеру.

Кроме того, в 11:20 без света оказалась часть города Северодонецк, 2256 абонентов.

На территории обслуживания Счастьенской РЭС свет вернули абонентам в Смоляниново, Александровке и Новоахтырке. Остаются без света абоненты в Горшковке и частично в Райгородке - 420 абонентов. Ремонтники ведут поиски повреждений на линиях электропередачи.