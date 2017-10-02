Украина в ООН призвала поддержать международный уголовный суд, который расследует агрессию РФ

Украина поддерживает усилия Международного уголовного суда (МУС) в расследовании российской агрессии на Донбассе и в Крыму и призывает международное сообщество усилить поддержку этого органа в обеспечении права на справедливость.

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица на пленарном заседании Генассамблеи ООН 30 октября, передает «Укринформ».

«Мы знаем, как трудно без сотрудничества с МУС привлечь к ответственности тех, кто совершает наиболее серьезные преступления. В этой связи мы убеждены, что международное сообщество должно увеличить поддержку усилий МУС в борьбе с безнаказанностью и обеспечения права на справедливость для всех жертв таких преступлений», - отметил украинский дипломат.

Он также положительно оценил продолжение Международным уголовным судом рассмотрения ситуации в Украине.

«Мы особенно ценим предварительные выводы Офиса прокурора МУС, в которых указывается, что международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией начался, когда Россия развернула свои вооруженные силы на украинской территории, а также, что до нынешнего состояния оккупации продолжает применяться международное право, регулирующее отношения в международных вооруженных конфликтах», - отметил Кислица.

Также представитель Украины напомнил, что МУС продолжает исследовать, как российские государственные структуры способствуют боевикам на Донбассе.

«Это содействие (со стороны МУС) включает поставку оборудования, финансов и личного состава, а также общее планирование действий незаконных вооруженных группировок таким образом, что указывает на настоящий контроль (России) над ними», - отметил отечественный дипломат.