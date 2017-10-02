Убита чеченский доброволец Амина Окуева

В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль чеченского добровольца Амины Окуевой, в результате чего она погибла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По словам Геращенко, автомобиль, в котором находились Окуева и Осмаев, был обстрелян на железнодорожном переезде у населенного пункта Глеваха. Ее супруг Адам Осмаев был ранен.

"Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", - написал он.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции.