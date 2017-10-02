В Министерстве обороны Украины получили разведданные о том, что из России террористам на Донбассе привезли вооружение, в том числе запрещенное минскими соглашениями.

«За прошлую неделю зафиксировано пересечение российско-украинской границы со стороны Российской Федерации вражеской техникой. Это четыре грузовых автомобиля типа „Урал“, четыре гаубицы калибром 122 мм, две реактивные системы залпового огня „Град“ и четыре боевых бронированных машины», — сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.