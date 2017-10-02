В Северодонецке задержали парня, который напал на полицейских с ножом

Мужчина, который с ножом напал на полицейских, задержан в Северодонецке. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"25-летний житель Северодонецка напал с ножом на полицейских, которые пытались спасти он него испуганную женщину. Подозреваемый задержан и ожидает избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

Так, 27 октября в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что возле дома № 6 по ул. Вилесова молодой человек с ножом тянет по улице женщину против ее воли.

На вызов сразу выехали следственно-оперативная группа и экипаж патрульной полиции. На момент прибытия нарядов на месте уже находились инспекторы 2-го взвода полка №3 БПОП ГУНП в Луганской области, которые в составе группы быстрого реагирования патрулировали город.

Как выяснилось, на ул. Вилесова экипаж группы быстрого реагирования остановили два местных жителя, которые указали на молодого человека и женщину, которые двигались в сторону ул. Курчатова. Мужчины рассказали полицейским, что молодой человек грубо тащил женщину, которая плакала, на их замечания относительно его поведения, он пригрозил применением ножа. Мужчины сразу позвонили на "102", но, увидев автомобиль полицейских, остановили его, чтобы те оказали помощь женщине и задержали молодого человека.

Полицейскими было принято решение немедленно, не ожидая следственно-оперативной группы, задержать нападающего. На требование полицейских отпустить женщину, молодой человек совершил три попытки ударить ножом майора полиции.

Уже после того, как задержанный был доставлен в отдел полиции, стало известно, что в течение двух месяцев родители задержанного проживают отдельно. В этот день парень решил кардинально решить семейную проблему и вернуть мать домой. Взял нож он пошел к родной тете, где жила мать и оттуда силой под угрозой применения ножа, потянул ее домой.

Действия мужчины квалифицированы по ст. 348 УК Украины "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение. Мать задержанного парня не хочет, чтобы за поступок в отношении нее, сына привлекли к уголовной ответственности.