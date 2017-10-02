В Северодонецке в очередной раз пытались отстранить мэра

28 октября якобы состоялось собрание жителей города, которые решили отозвать мэра Валентина Казакова и некоторых депутатов городского совета.

Об этом сообщил советник мэра Сергей Самарский, пишет 06452.

«На сходняк «Оппоблока» не пустили не только региональные, но любого вида СМИ. В лице вышибалы, Игорь Бутков использовал своего бывшего зама Аркадия Коростелева. Попытки попасть журналистов на собрание были пресечены. Однако они (журналисты) решили проконтролировать количество людей, присутствующих на собрании. И при выходе с собрания, с учетом торгашей с рынка и покупателей, набралось не более 100. А этого не хватает для проведения собрания. Поэтому и возникло 2-е собрание, о котором знает только Игорь Бутков и его подмастерье», - отметил Самарский.

Он добавил, что как бы не пытался Игорь Бутков теперь отстранить мэра от власти, должен теперь думать о том, «как пояснить и своим оппоблоковцам и полиции, зачем он украл более 20 миллиардов у своего шефа на газовой заправке и куда дел обналиченные миллионы в своем конвертационном центре».