Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» перешел на зимний график работы

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» переходит на зимний график работы в соответствии с Временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.

Также жителям временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей стоит помнить о разнице во времени - со стороны этих территорий проход будет разрешен с 9:00 по московскому времени, которое отличается от украинского из-за отказа оккупационных властей переходить на зимнее время.

С 29 октября этого года пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольного пункта с 08.00 до 17.00.

Таким образом, время работы КПВВ становится меньше. Изменение временного режима, в первую очередь, связана с политикой безопасности составляющей и направлена ​​на обеспечение безопасности жизни мирного населения, пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.