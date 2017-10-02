Турчинов посетил зону проведения АТО на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе пророссийские боевики продолжают обстреливать силы АТО, несмотря на минские соглашения.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

В частности, Турчинов заслушал доклад об обеспечении военных зимней одеждой, обустройстве и утеплению мест для размещения и т. д. Кроме того, обсуждался вопрос обеспечения передовых позиций оружием и военной техникой. Турчинов призвал усилить меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянных провокаций.

По его словам, несмотря на минские договоренности, боевики не прекращают военных провокаций и обстрелов.

"Но благодаря мужеству и профессионализму наших военных, все авантюры оккупационных российских войск обречены", - подчеркнул Турчинов.