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Житель Луганщины получил 10 лет за разбой и похищение человека

Сегодня, 13:20 citynews.net.ua | Напечатать

Житель Луганщины приговорен к 10 годам лишения свободы за разбойное нападение, похищение человека и вымогательство более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Расследованием установлено, что в мае 2015 года в Северодонецке трое вооруженных жителей Луганщины в камуфлированной одежде совершили разбойное нападение на местного жителя. Применив силу, разбойники вывезли потерпевшего в лесной массив и требовали передать им денежные средства. Вследствие преступных действий злоумышленники завладели денежными средствами потерпевшего в размере 660 тысяч гривен.

По данному факту правоохранителями начато уголовное производство. В сентябре 2015 года один из похитителей задержан.

Северодонецким городским судом Луганской области злоумышленник признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189 УК Украины, и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


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