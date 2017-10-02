Житель Луганщины получил 10 лет за разбой и похищение человека

Житель Луганщины приговорен к 10 годам лишения свободы за разбойное нападение, похищение человека и вымогательство более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Расследованием установлено, что в мае 2015 года в Северодонецке трое вооруженных жителей Луганщины в камуфлированной одежде совершили разбойное нападение на местного жителя. Применив силу, разбойники вывезли потерпевшего в лесной массив и требовали передать им денежные средства. Вследствие преступных действий злоумышленники завладели денежными средствами потерпевшего в размере 660 тысяч гривен.

По данному факту правоохранителями начато уголовное производство. В сентябре 2015 года один из похитителей задержан.

Северодонецким городским судом Луганской области злоумышленник признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189 УК Украины, и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.