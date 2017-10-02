Открытие Томашевского моста между Рубежным и Новодружеском (фоторепортаж)

Томашевский мост между Рубежным и Новодружеском Луганской области был построен в 1986 году. Однако весной 2014 года был частично взорван российскими наемниками.

В 2017 году 26ой объединенный отряд Госспецтрансслужбы в июне приступил к реконструкции объекта. На это выделили 12,5 млн. грн.

26 октября 2017 года мост открыл секретарь СНБО Александр Турчинов.

Теперь по мосту смогут ездить и легковые и грузовые автомобили.