В «ЛНР» собираются поломать схемы частных перевозок через КПП

«Правоохранительным органам» в «ЛНР» нужно усилить борьбу с перевозчиками 8-местниками, которые доставляют пассажиров в Россию и через линию разграничения.

Об этом на аппаратном совещании с «министерствами» и «ведомствами», которое транслировал один из «республиканских» телеканалов, заявил «глава» Игорь Плотницкий.

Как отчитался «замглавы» «МГБ ЛНР» Александр Басов, перевозчики перестроились, но «спецслужбы» работают. «Как мы ранее докладывали, они (перевозчики, – прим.) несколько перестроились. Они теперь довозят людей автомобилями такси до пунктов пропуска, переходят в пешем порядке и оттуда уже, с территории Российской Федерации, их забирают. Мы в тесном взаимодействии с нашими коллегами по линии погранслужбы тоже на эту тему работаем», – сказал Басов.

На что Плотницкий заявил, что схемы перевозок нужно «поломать». «Ну, перестроились они, кто мешает вам перестроиться, чтоб эти схемы поломать? У нас уже два ДТП [в России]. Сколько нам нужно ДТП, чтобы усвоить, что 8-местники не должны ничего возить? У нас есть государственный транспорт, государственные автомобили, которые должны этим заниматься», – сказал он.