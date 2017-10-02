На Луганщине задержали информатора ЛНР (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры задержали в районе Лисичанска Луганской области информатора террористической группировки ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Так, правоохранители установили, что местный житель регулярно передавал данные боевику незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР.

От куратора источник получил задание собирать сведения о направлениях движения, места дислокации, состав и численность военной техники Вооруженных сил Украины.

Подозреваемый также получил указание информировать террористов о местных жителях, которые служат в воинских подразделениях и правоохранительных органах.

"Во время обыска по месту жительства информатора оперативники обнаружили тротиловую шашку, гранату Ф-1, большое количество патронов различного калибра. У злоумышленника также изъята компьютерная техника и мобильный телефон, через которые он передавал данные боевикам.

Следователи СБУ сообщили информатору о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 и 263 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.